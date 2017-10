Irak: IS-Terroristen fast völlig zerschlagen – Botschafter

„Ja, der IS kontrolliert derzeit etwa fünf Prozent des Territoriums (des Iraks – Anm. d. Red.), und man kann sagen, dass es die letzte Etappe der Zerschlagung des IS ist. Es gibt noch IS-Gruppen in einigen Orten, aber im Großen und Ganzen sind sie zerschlagen worden. Tatsächlich ist ein Sieg über den IS errungen worden, und an diesem Kampf haben alle Iraker teilgenommen“, so der irakische Botschafter in Russland.

Er verwies darauf, dass die Terrormiliz Daesh im Jahr 2014 etwa 40 Prozent des irakischen Territoriums kontrolliert habe. „Der Sieg wurde aber dank der Teilnahme aller Iraker, aller nationalen und konfessionellen Gruppen am Krieg gegen den IS errungen“, sagte der Botschafter abschließend.