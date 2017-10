Lawrow nennt führende Priorität russischer Außenpolitik

Laut Lawrow bleibt die Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) die führende Priorität in der russischen Außenpolitik. Dies erklärte er bei der Eröffnung der Sitzung des GUS-Außenministerrates in Sotschi.

„Die Gemeinschaft hat mit Fug und Recht den Ruf eines repräsentativen Regionalverbandes mit einem breiten Mitgliederbestand und einer wesentlichen Erfahrung in der erfolgreichen Zusammenarbeit verdient“, so Lawrow.

© Sputnik/ Alexey Nikolsky Putin nennt Hauptgefahren für die Sicherheit der GUS-Staaten

Der russische Außenminister rechne damit, dass das Ergebnis des Treffens die Stärkung der Organisation und die Erhöhung ihrer Autorität in der Weltarena fördern werde.

Zuvor hatte das russische Außenministerium mitgeteilt, in der Sitzung des GUS-Außenministerrates würde eine Reihe von Dokumenten erörtert werden, unter anderem zur Terrorbekämpfung und Zusammenarbeit im militärischen Bereich. Die gebilligten Entwürfe dieser Dokumente sollen bei der Sitzung des Rates der Staatsoberhäupter am 11. Oktober in Sotschi und bei der Sitzung des Rates der GUS-Regierungschefs am 3. November in Taschkent zur Erörterung vorgelegt werden.