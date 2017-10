Visa-Streit USA-Türkei: "So benimmt man sich nicht" – Türkischer Premier

© AFP 2017/ Adem Altan Streit mit der Türkei eskaliert – Ist wieder Putin schuld?

„Das steht den strategischen Partnern nicht an, sich so zu benehmen, man soll Menschen nicht bestrafen. Wir bedauern, dass die USA die Gewährleistung der Sicherheit ihrer diplomatischen Missionen in der Türkei in Frage gestellt haben“, sagte Yıldırım bei seinem Auftritt vor der Parlamentsfraktion der türkischen Regierungspartei AKP.

Er warf Washington abermals vor, den oppositionellen Prediger Fetullah Gülen und die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans zu unterstützen.

Zuvor hatte die US-Botschaft in Ankara erklärt, sie sei tief besorgt über die Festnahme des Mitarbeiters des amerikanischen Generalkonsulats Metin Topuz und halte die Beschuldigungen gegen ihn für unbegründet. Topuz wird demnach vorgeworfen, die Verfassungsordnung verletzt, Spionagetätigkeit ausgeübt und einen Versuch zum Sturz der türkischen Regierung unternommen zu haben. Am Sonntag hatte die US-Botschaft die Vergabe von Nichteinwanderungsvisa gestoppt und die Türkei hatte als Antwort ebenfalls sämtliche Visa-Vergaben an US-Staatsbürger eingestellt.