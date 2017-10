Visa-Streit Türkei-USA: Berliner Expertin klärt über Hintergründe auf

„Wir haben tatsächlich einen Tiefpunkt erreicht im türkisch-amerikanischen Verhältnis, aber das gilt im Moment auch für das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union und zu Deutschland“, äußerte sie am Dienstag im Sputnik-Interview.

„Und hier ist der entscheidende Faktor tatsächlich die Differenzen in Bezug auf die Syrienpolitik. Die Türkei besteht darauf, dass die Zusammenarbeit der USA mit der kurdischen Miliz PYD beendet wird. Und solange das so läuft, wird keine Annäherung stattfinden“, gibt sich Gürbey überzeugt.

© AFP 2017/ Adem Altan Streit mit der Türkei eskaliert – Ist wieder Putin schuld?

Im Kern gehe es um die unterschiedlichen Interessen der Türkei, der USA und Russlands. Ankara fürchte einen eigenen Kurdenstaat und bekämpfe deshalb kurdische Milizen als PKK-Ableger, die von den USA unterstützt würden. Die Beziehungen zu Russland nutze Ankara, um Druck auf Washington in dieser Sache auszuüben. Denn, so unterstreicht Gürbey, Ankara wisse, dass seine Annäherung an Moskau NATO und USA ärgere. Aber einen wirklichen Bruch mit dem Westen wolle die Türkei nicht:

„Die Türkei weiß, dass sich die Westbindung auch für die eigene Sicherheit bewährt hat. Das aufs Spiel zu setzen, das ist etwas, was mit Sicherheit für türkische Entscheidungsträger nicht einfach ist, obwohl es immer welche gab, die pro-russisch waren, aber nie die Oberhand bekommen haben.“