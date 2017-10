Tschechischer Präsident Zeman: Ukraine sollte für Verlust der Krim entschädigt werden

Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat den Anschluss der Schwarzmeer-Halbinsel Krim an Russland als eine „vollendete Tatsache“ bezeichnet. „Die antirussischen Sanktionen sind unwirksam, die Ukraine und Russland sollten einen direkten Dialog aufnehmen“, sagte Zeman am Dienstag in einer Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.