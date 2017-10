Moskau: USA zielen eindeutig auf Kündigung des Atomdeals mit Iran ab – „Dummheit“

„Das ist eine Dummheit, die Amerikaner haben eindeutig Kurs auf einen Abbruch der Vereinbarungen in Bezug auf das iranische Atomprogramm genommen“, sagte Kabulow am Dienstag gegenüber RIA Novosti. „Sie versuchen, dem Iran vorzuwerfen, den Terrorismus zu sponsern.“

Zuvor wurde mitgeteilt, dass Washington das Korps der Beschützer der islamischen Revolution des Iran auf die Liste der Terrororganisationen setzen wolle. Teheran soll scharfe Gegenmaßnahmen dazu versprochen haben. Wie der Kommandeur der Iranischen Revolutionsgarde Mohammad Ali Dschafari sagte, wird das Korps dann die US-Armee als IS-Terroristen einstufen.

US-Präsident Donald Trump hatte mehrmals betont, er wolle aus dem iranischen Atomdeal aussteigen. Andere Teilnehmer des Deals bekräftigen dabei ihre Absicht, die Vereinbarung weiter einzuhalten.

Der Iran und die Gruppe „5+1“ hatten sich am 14. Juli 2015 in Wien auf ein Atom-Abkommen geeinigt – mit dem Ziel, den Streit mit Teheran beizulegen. Laut dem Dokument baut der Iran keine Atomwaffen, kann aber die Atomkraft zivil nutzen. Nach dem jüngsten Vertrag kann der Iran Schwerwasser in einem modifizierten Reaktor verwenden, ist jedoch verpflichtet, Schwerwasser-Überschüsse und angereichertes Uran zu verkaufen. Der „Gemeinsame umfassende Aktionsplan“ war am 16. Januar 2016 in Kraft getreten. Das Abkommen war mehrmals von Israel sowie von US-Präsident Trump kritisiert worden.