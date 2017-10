Kim plant Erstürmung von Kommandozentrale Südkoreas und der USA in Seoul

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erwägt möglicherweise die Erstürmung der vereinigten Kommandozentrale Südkoreas und der USA in Seoul. Das berichtete die Moskauer Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Dienstag unter Berufung auf die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Mitte September hätten Angehörige einer nordkoreanischen Sondereinheit an einer Übung teilgenommen, bei der ein Angriff auf die Kommandozentrale unter Einsatz von Gleitschirmen simuliert worden sei, hieß es. „Erstürmt wurde eine Attrappe des Gebäudes. An dem Manöver nahmen Elitesoldaten des Heeres, der Marine und der Luftwaffe teil. Es handelt sich um die erste Übung dieser Art in Nordkorea“, so Yonhap.

Ein Gleitschirm wiege bis zu vier Kilogramm, könne zusammengefaltet und auf dem Rücken getragen werden, sagte ein südkoreanischer Experte, der anonym bleiben wollte. Die Soldaten könnten dann von einer Höhe einfach abspringen und ihr Ziel angreifen, sagte er.

Als Antwort auf das Manöver übten Südkorea und die USA nördlich von Seoul die Bekämpfung tieffliegender Ziele.