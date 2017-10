Name der neuen Partei von Frauke Petry bekannt - Medien

Der Name soll demnach die „Die Blau Partei“ lauten, wie die „Bild“-Zeitung erfahren habe. Dem Bundeswahlleiter soll die Gründung dieser Partei bereits am 17. September, also schon eine Woche vor Petrys Fraktionsaustritt, mitgeteilt worden sein.

Am Tag nach der Bundestagswahl war Frauke Petry aus der AfD-Bundestagsfraktion ausgetreten. Später kündigte sie auch ihren Parteiaustritt an. Petry machte jedoch deutlich, dass sie sich mitnichten aus der Politik zurückziehen wolle.