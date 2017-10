Erdogan klipp und klar: US-Botschafter ist kein Washington-Vertreter in Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat laut Medienberichten erklärt, dass er den US-Botschafter in Ankara, John Bass, nicht als einen Vertreter Washingtons in seinem Land betrachtet.

„Wir betrachten ihn nicht als einen Vertreter der USA in der Türkei“, erklärte er und betonte, dass keine Abschiedsbesuche von Bass bei den Ministern, dem Parlamentssprecher und dem Präsidenten vereinbart worden seien.

Am Montag wurde der zeitweilige US-Geschäftsträger in Ankara, Philip Kosnett, wegen des Skandals mit der vorübergehenden Einstellung der Vergabe von Nichtimmigrationsvisa ins türkische Außenministerium zitiert.

Die USA hatten am Sonntag vorläufig die Vergabe von Nichtimmigrationsvisa an türkische Bürger eingestellt – nach der Festnahme des US-Konsulatsmitarbeiters Metin Topuz in Istanbul wegen des Verdachts auf Kontakte zu der Organisation FETÖ, der die türkische Regierung die Organisierung des Putschversuchs 2016 vorwirft.