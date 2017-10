Gorbatschow will in Russland „viele eigene Katalonien“ erkennen

„Ich werde nicht über das spanische Katalonien reden. Ich werde das nicht tun, weil wir viele eigene,Katalonien‘ haben, mit denen wir uns noch lange auseinandersetzen müssen“, sagte Gorbatschow bei der Präsentation seines neuen Buchs „Ich bleibe Optimist“.

Die Frage, ob man Parallelen zwischen den Ereignissen in Katalonien und den letzten Tagen der Sowjetunion ziehen könne, wollte der Politiker nicht kommentieren.

Am 1. Oktober hatte in Katalonien ein umstrittenes Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden. Das spanische Verfassungsgericht hatte am Tag zuvor das Referendum verboten und die Polizei angewiesen, alle Orte, an denen es stattfinden sollte, abzuriegeln, um die Abstimmung zu unterbinden.

Am Tag des Referendums tauchten im Netz zahlreiche Videos und Bilder auf, die das brutale Vorgehen der Polizei zeigten. Hunderte Menschen wurden bei Zusammenstößen mit der Polizei verletzt.

In den letzten Jahren vor dem Zerfall der Sowjetunion hatten sich ethnische Konflikte zugespitzt, die oft gewaltsam unterdrückt wurden.