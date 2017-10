Moskau: Schließung von US-Generalkonsulat möglich – Außenamt

Das russische Außenministerium prüft alle Optionen, um auf die Schließung des russischen Generalkonsulats in San Francisco zu reagieren, sagte Georgi Borissenko, Leiter des Nordamerika-Departements im russischen Außenministerium, am Mittwoch im Interview mit der Agentur RIA Novosti.

© AFP 2017/ Josh Edelson Moskau besorgt über US-Polizisten mit Taschenlampen neben russischem Konsulat

Es gebe in der Diplomatie den „Grundsatz der Gegenseitigkeit“ und dieser sei „unumstößlich“. Das russische Außenamt habe dies bereits erklärt – „unter anderem öffentlich“, sagte Borissenko. Den Amerikanern sei dies durchaus bekannt. Deshalb zeige ihr Verhalten, „dass sie damit einverstanden sind, dass wir mit ihren Auslandseinrichtungen in Russland spiegelbildlich umgehen“, sagte der Diplomat.

Die Möglichkeit der Schließung eines US-Generalkonsulats in Russland hat der Spitzenbeamte nicht ausgeschlossen, wie der Sender berichtet: Moskau „schließt keine Optionen aus“, auch nicht die Herbeiführung eines Gleichstands bei der Zahl der Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen, sagte Borissenko.

Der russische Diplomat sagte weiter: „Dass wir im Sommer unsere Mitarbeiter in der ständigen UN-Vertretung verrechnet haben, war ausschließlich unser guter Wille. Damit haben wir den Amerikanern im Grunde einen Vorsprung gegeben, sind ihnen entgegengekommen. Wenn sie das nicht zu schätzen wissen, haben wir das volle Recht, aus jener Zahl von 455 Menschen so viele abzuziehen, dass es der Anzahl von Mitarbeitern unserer ständigen Vertretung entspricht. Dann muss die Zahl des US-Personals in Russland auf 300 Menschen oder darunter sinken.“

Das US-Außenministerium hatte am 31. August gefordert, dass das russische Konsulat in San Francisco bis 2. September geschlossen werde. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte daraufhin, die Schließung des Konsulats in San Francisco ähnele einer Verschärfung jener vom Ex-Präsidenten Barack Obama etablierten Politik der Ausschließlichkeit. Das russische Außenministerium erklärte auch seinen Protest gegen die Einnahme des russischen Generalkonsulats in San Francisco durch US-Behörden.