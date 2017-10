Katalanisches Unabhängigkeitsreferendum: Wie geht es weiter?

Puigdemont habe nicht das getan, was viele seiner Anhänger von ihm erwartet hatten, erklärt der Politologe Klaus-Jürgen Nagel im Sputnik-Interview. Eine feierliche Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens hat der Ministerpräsident der Region nicht gegeben. Nagel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona, schildert:

„Die Enttäuschung war dann auch sehr stark bei vielen von denen, die seit fünf Jahren darauf hinarbeiten und die sich am 1. Oktober vor die Urnen stellten, um diese vor der polizeilichen Beschlagnahme zu schützen. Er hat dagegen das getan, was so viele Ratgeber aus dem Inland und aus dem Ausland auch von ihm erwarteten. Er hat gesagt: Halt, wir schieben es auf. Wir geben Zeit. Er hat auch nicht gesagt, wie viel Zeit für die Verhandlungen.“

Katalanischer Regierungschef unterzeichnet Erklärung über Unabhängigkeit

So habe Puigdemont versucht, seine Anhängerschaft weiter hinter sich zu haben und zugleich in Gespräche mit Madrid einzutreten. Die Frage für Nagel ist nur, ob beides zusammen möglich ist.

Denn der von vielen als „nukleare Option“ bezeichnete Artikel 155 der spanischen Verfassung könnte immer noch eingesetzt werden. Der Politologe erläutert:

„Artikel 155 sieht vor, die Autonomie einer Region zu entziehen. Er stellt dafür aber auch einige Bedingungen und einige Vorgehensvorschriften müssen beachtet werden. Es wird interessant sein, wie weit der Entzug der Autonomie gehen wird, wenn dieser Artikel tatsächlich gezogen wird, wird er komplett sein oder nicht?“

Rajoy hat in seiner Antwort auf Puigdemonts Rede den Ball wieder ins katalanische Lager zurück gespielt. Er ist am heutigen Mittwoch vor die Presse getreten und hat Kataloniens Regierungschef aufgefordert, klarzustellen, ob er eine eigene Republik ausgerufen hat oder nicht. Die Härte seiner Reaktion hängt von der Antwort auf diese Frage ab.

Ob die Europäische Union als Mediatorin in dieser Sache auftreten kann und wird, ist noch offen. Bisher war der europäische Standpunkt, dass es sich dabei um eine innerspanische Angelegenheit handelt. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, sagt dazu:

„Für die EU ist es institutionell nicht ganz so einfach, dort vermittelnd tätig zu sein. Die Stellungnahme von Juncker war jetzt auch auf Seiten der spanischen Zentralregierung. Ich bin aktuell in Straßburg am Europarat. Ich bemühe mich auch, dass der Europarat hier als Mediator eintritt. Das wäre eine Alternative. Es gäbe noch andere internationale Akteure wie die OSZE, oder auch die Uno oder auch neutrale Staaten wie die Schweiz, die sich jetzt als Vermittler auch selbst angeboten hat.“

Hand in Hand: Wie Finanzindustrie und Politik Katalonien in die Knie zwingen

Denn eine katalanische Republik könnte durchaus zum europäischen Thema werden, wie Hunko betonte: „Es ist natürlich so, dass durch die Katalonien-Frage jetzt die verschiedenen Regionalisierungsbewegungen (innerhalb der EU) Auftrieb erhalten.“ Aber er warnte davor, diese verschiedenen Bewegungen zu verallgemeinern. Für ihn sei das weniger ein EU-internes Problem. „Ich glaube, es hat auch sehr viel mit der spanischen Geschichte und mit dem spanischen Nationalstaat zu tun. Mit den problematischen Teilen der Verfassung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das (in Katalonien) jetzt eine Bewegung ist, die auf Abschottung setzt und nur auf sich selbst bezogen und nicht solidarisch mit anderen Landesteilen sein will.“

Das komplette Interview mit Klaus-Jürgen Nagel zum Nachhören:

Das komplette Interview mit Andrej Hunko zum Nachhören: