Kreml reagiert auf US-Visa-Verweigerung für russische Militärdelegation

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hat die jüngste Verweigerung von US-Visa für eine Delegation des russischen Verteidigungsministeriums, die eine gescheiterte russisch-chinesische Veranstaltung in der Uno-Zentrale zur Folge hatte, als inakzeptabel bezeichnet.

© REUTERS/ Kacper Pempel Experte: USA nehmen Kurs auf Revision der wichtigsten Sicherheitsverträge

„Am Rande der Uno — das ist das Stichwort", betonte der Kreml-Sprecher . Da die USA als Gastgeberland fungieren würden, in dem sich das Uno-Hauptquartier befinde, hätten die US-Behörden bestimmte Verpflichtungen, sagte er. „In diesem Fall sind wir selbstverständlich über die derartige Situation durchaus besorgt und halten diese für unannehmbar", so Peskow.

Am Mittwoch war bekannt worden, dass die US-Behörden den Mitgliedern einer Delegation des russischen Verteidigungsministeriums, darunter auch der Vize-Verteidigungsminister Andrej Tretjak, US-Visa für die Teilnahme an einer russisch-chinesischen Militärkonferenz in der Uno-Zentrale verweigert hatten. Dadurch wurde die Veranstaltung zum Scheitern gebracht.