Deshalb sollte Poroschenko die Hand abgehackt werden – Timoschenko

„Ich dachte, ob der Zynismus Grenzen hat, als ich mir anschauen musste, wie der Präsident der Ukraine mit Soldaten Borschtsch (ukrainische Suppe – Anm. d. Red.) isst und erzählt, wie lecker das Essen in seiner Familie zuhause gekocht wird, und dabei Machenschaften durchführt und eine enorme Menge an Finanzressourcen aus nur auf Papier existierenden Armeevesorgungs-Verträgen wäscht“, sagte sie in einem Interview für einen ukrainischen Fernsehsender.

Sie kommentierte ferner die Worte von Poroschenko, man sollte Dieben in der Armee die Hände abhacken. „Als ich hörte, dass er allen Korrupten in der Armee die Hände abschlagen lassen will, dachte ich mir – wie wird er denn ohne Hände auch weiter für solche Verträge sorgen?‘“.

Sie verglich Poroschenko mit dem dreiköpfigen Drachen aus russischen und ukrainische Märchen, Smej Gorynytsch, bei dem unter bestimmten Umständen abgehackte Köpfe nachgewachsen sind: „So geschieht es wohl auch mit den wegen Korruption abgehackten Händen. Eigentlich sollte der Präsident sich zuallererst die Hand abschlagen.“