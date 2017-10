Syrien fordert Abzug türkischer Truppen aus Idlib

„Die Arabische Republik Syrien verurteilt aufs Schärfste die Intervention der türkischen Truppen in die Provinz Idlib", sagte die Quelle. Diese Intervention sei ein offener Angriff auf die Souveränität und die Integrität Syriens und eine deutliche Verletzung des Völkerrechts. Sie habe nichts mit den Vereinbarungen zu tun, die von den Garantenstaaten beim Verhandlungsprozess in Astana erzielt worden seien.

© AFP 2017/ Bulent Kilic Warum viele in Syrien der Türkei nicht trauen – Sputnik EXKLUSIV

„Die Arabische Republik Syrien fordert den umgehenden bedingungslosen Abzug der türkischen Truppen vom syrischen Territorium", sagte der syrische Diplomat abschließend.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu verlegt die Türkei Militärtechnik und —personal in die syrische Provinz Idlib, wo türkische Soldaten am Freitag mit dem Bau von Beobachtungspunkten begonnen haben. Ein weiterer Militärkonvoi soll die Grenze nahe der Stadt Reyhanlı in der türkischen Provinz Hatay überquert und sich in Richtung der syrischen Ortschaft Atme begeben haben.

© REUTERS/ Osman Orsal Syrien-Konflikt: Türkei will sich Idlib schnappen

Die Überwachungspunkte würden im Rahmen der Vereinbarungen gebaut, die beim Verhandlungsprozess in Astana erzielt worden seien, hieß es.

Bei der ersten Etappe soll das türkische Kontingent an der Grenze zwischen der Provinz Idlib und dem Bezirk Afrin stationiert sein, die von den sogenannten Volksverteidigungseinheiten der syrischen Kurden kontrolliert wird. Die Türkei stuft diese kurdische Miliz als Terrororganisation ein, die mit der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Verbindung steht.