Putin erläutert: Wann alle Kriege in der Welt enden

„Wir behandeln uns gegenseitig wie Rivalen. Statt zu kooperieren und gemeinsam gemeinsamen Problemen zu begegnen, wenden wir einen bedeutenden Teil der Ressourcen für offensichtlich zweitrangige Dinge auf“, sagte der russische Staatschef am Sonntag bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Sotschi

Das gereiche niemandem zum Nutzen: weder den Siegern noch den Verlierern.

„Wir müssen jedenfalls danach streben, dass diese Rivalität nicht in Verfeindung geschweige denn in einen Krieg ausartet“, betonte Putin. Stattdessen sollte man enger kooperieren und nach Lösungen für gemeinsame Probleme suchen. „Wenn wir unsere Beziehungen so gestalten werden, dann wird das zweifelsohne allen zum Nutzen gereichen.“