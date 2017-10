USA in die Falle eigener Denkweise getappt - Chinesisches Parlamentsmitglied

Die USA sind in die Falle ihrer eigenen geologischen Interessen geraten und haben deshalb die Gelegenheit versäumt, den koreanischen Koflikt zu lösen. Dies sagte die Vorsitzende des internationalen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (chinesisches Parlament), Foo In, beim 14. jährlichen Internationalen Diskussionsklub „Waldai“.

„Die USA versuchen aus unserer Sicht, sich in den See- und Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer einzumischen. Doch besorgniserregend ist, dass diese Streite womöglich eine Folge der geopolitischen und strategischen Konkurrenz zwischen Großmächten sind“, so Foo In. Der Korea-Konflikt sei ein klares Beispiel dafür.

„Die USA sind wieder einmal in die Falle ihrer geopolitischen Denkweise geraten und haben es erneut versäumt, das Atomproblem zu lösen.“

Als Folge dieser unbedachten Handlungen sei in der Welt die Verbreitung von Nuklearwaffen zu einem deutlichen Problem geworden, betonte die Politikerin weiter. Die globale Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich entspreche zudem aus diesem Grund nicht dem Ernst der Gefahr durch Extremismus und Terror.

„Ein einheitliches internationales Vorgehen ist unmöglich, wenn die Großmächte ausschließlich im eigenen geopolitischen Interesse handeln“, so Foo In weiter.

In letzter Zeit hat Washington seine Aktivitäten in der asiatischen Region verstärkt, was auf Unbehagen sowie auf Proteste in China stößt. Die USA führen gemeinsame Übungen mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan in der Region durch und machen dabei das Recht auf „freien Schiffsverkehr“ geltend. Dabei ignorieren sie Pekings Position bezüglich der umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer.

Im Südchinesischen Meer gibt es einen Territorialstreit zwischen China, Brunei, Malaysia, Vietnam, den Philippinen und Taiwan. Peking betrachtet die Inselgruppen Shisha und Nansha, die jedoch auch von anderen Ländern beansprucht werden, als sein Hoheitsgebiet und behauptet, seine Aktivitäten auf den Inseln und in den benachbarten Gewässern seien vollkommen rechtmäßig.