Katalonien, Kosovo und Weltordnung: Putin spricht auf Waldai-Forum - Ticker-Protokoll

Putin wurde auf den Einsatz russischer Marschflugkörper des Typs ‚Kalibr‘ gegen die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) in Syrien angesprochen. Der Staatschef lobt den Einsatz als effektiv und sagt: „Außer den ‚Kalibr‘ mit 1400 km Reichweite haben wir andere luftgestützte Raketen, die eine Reichweite von 4500 km haben.“

Lange Zeit galten 300 Kilometer als maximale Reichweite der Marschflugkörper, bevor sie Ende 2015 erstmals in einem Gefecht eingesetzt wurden. Mit 26 „Kalibr“-Marschflugkörpern bekämpften damals Schiffe vom Kaspischen Meer aus elf Ziele der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) in Syrien, die in einer Entfernung von 1.500 Kilometern lagen.