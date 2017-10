Putin: „Russland hat dem Westen zu sehr vertraut – er nutzte das aus“

Russlands übertriebenes Vertrauen in Europa hat Präsident Wladimir Putin als den größten außenpolitischen Fehler seines Landes in den letzten 15 Jahren bezeichnet.

Eine deutsche Journalistin fragte Putin bei der Abschlusssitzung des Diskussionsklubs „Waldai“ am Donnerstag in Sotschi, welche groben Fehler Russland und Europa in den letzten 15 Jahren in den bilateralen Beziehungen gemacht hätten.

„Der größte Fehler von unserer Seite in Bezug auf den Westen war, dass wir ihm zu sehr vertraut haben“, sagte Putin.

© Sputnik/ Grigori Syssojew Putin: Jelzin ließ nukleare Geheimobjekte Russlands für USA öffnen

„Und ihr Fehler war, dass sie dieses Vertrauen als Schwäche wahrgenommen und es missbraucht haben“, fügte Putin hinzu.

Russland und Europa müssten aber die Vergangenheit hinter sich lassen.

„Wir müssen das alles aber hinter uns lassen und einfach weitermachen, indem wir unsere Beziehungen auf gegenseitigem Respekt aufbauen und uns gegenseitig als gleichberechtigte Partner behandeln“, so Putin.