Lawrow: US-Kongress gerät in „russophoben Eifer“

US-Präsident Donald Trump versucht, mit dem amerikanischen Kongress zu arbeiten, unter anderem auch an einem Dialog mit Russland. Der Kongress ist aber laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in „russophoben Eifer“ geraten.

„Ich sehe, dass Trumps Administration mit dem Parlament zu arbeiten versucht, und wir sehen, dass diejenigen, die den Kongress nicht dafür benutzen, um die US-Interessen zu schützen, sondern um unüberwindbare Schwierigkeiten für Donald Trump selbst und seine Administration zu schaffen, versuchen, diesen völlig normalen Vorgang zu verhindern“, sagte der Minister in der Moskauer Konferenz zur Nicht-Weiterverbreitung von Atomwaffen.

Lawrow zufolge begriff das russische Außenministerium Anfang 2017, dass die Administration von Trump „sich in keiner leichten Lage befindet“, und „hat sich bereit erklärt“, einen Dialog mit den US-Kollegen in den Richtungen und in dem Umfang zu führen, die für sein Team bequem seien.

„Solange diese Spiele (zwischen Trump und dem Kongress – Anm. d. Red.) andauern, bezweifle ich, dass es möglich ist, eine objektive Reaktion auf irgendwelche Vereinbarungen seitens des Kongresses zu bekommen, unter Berücksichtigung des russophoben Eifer, in den er geraten ist“, so Lawrow.