Juncker hebt Bedeutung Russlands für Sicherheit in Europa hervor

„Ungeachtet massiver Gegensätze mit Russland wäre die Vorstellung von der Architektur in Europa, darunter auch in Bezug auf die Sicherheit, ohne vielseitigen russischen Beitrag fehlerhaft“, erklärte Juncker am Montag in Straßburg. Er lehne „das einseitige Diktat“ ab, er sehe die Zukunft der Menschheit anders, sagte der Politiker und sprach sich in diesem Zusammenhang für eine „multipolare internationale Gemeinschaft“ aus.