Poroschenko über Donbass: Kriegsende nicht in Sicht, dafür aber „Licht am Tunnelende“

Der Präsident der Ukraine glaubt nicht an einen baldigen Frieden im Osten seines Landes, scheint aber zugleich einen Lichtblick in der ukrainischen Schattenwelt wahrgenommen zu haben.

© AFP 2017/ ALEKSEY CHERNYSHEV Donbass: Konfliktparteien melden neue Verluste und gegenseitige Vorwürfe

„Das Ende des Krieges ist leider noch weit entfernt, doch wir haben ein Licht am Ende des Tunnels“, betonte der ukrainische Staatschef am Dienstag bei einer Sitzung zum Thema regionale Entwicklung.

Die Behörden der Ukraine hatten im April 2014 eine Militäroperation gegen die beiden selbstausgerufenen Volksrepubliken Lugansk und Donezk gestartet, die nach dem Staatsstreich in der Ukraine vom Februar 2014 ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Nach UN-Angaben sind in dem Konflikt bereits mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen.

Die Regelung der Situation im Donbass ist Verhandlungsgegenstand der Kontaktgruppe in Minsk, die bereits mehrere Dokumente verabschiedet hat, in denen Schritte zur Deseskalation des Konflikts aufgezeigt sind. Kiew entzieht sich der Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen. Und so hält der Schusswechsel auch nach den getroffenen Vereinbarungen über eine Waffenruhe zwischen den Konfliktseiten an.