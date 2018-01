VIDEO: Trump mit russischen Fähnchen beworfen - Reaktion: Er streckt den Daumen hoch

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag von einem Aktivisten mit russischen Fähnchen beworfen worden. Der Vorfall wurde von mehreren Kameras festgehalten.

Der US-amerikanische Präsident befand sich zusammen mit dem Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, bei einem Besuch im Kapitol. Als die beiden an den Journalisten vorbeigingen, warf ein Demonstrant russischen Fähnchen in ihre Richtung und rief "Trump is treason!" (Trump ist Hochverrat).

Random guy threw Russian flags at Trump and shouted “Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB — aída chávez (@aidachavez_) 24 октября 2017 г.

​Trump hat diese Aktion aber offenbar vollkommen kalt gelassen — er streckte seinen Daumen hoch und ging auch gleich mit seinem typischen Lächeln vorbei.

Bei dem Demonstranten handelt es sich Medien zufolge um einen gewissen Ryan Clayton. Er ist Mitglied der regierungskritischen Gruppe "Americans Take Action“ und hatte einst Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit russischen Fähnchen beworfen.