Vor Trumps Asien-Tour: USA bringen gleich drei Flugzeugträgerverbände in Stellung

Kurz vor der geplanten Reise von Präsident Donald Trump nach Ostasien hat das US-Militär zwei weitere Flugzeugträgerkampfgruppen in den westlichen Pazifik verlegt. Sie verstärken den Flugzeugträgerverband um die USS Ronald Reagan, der sich bereits in der Region befindet.

Wie das Kommando der Pazifik-Flotte der USA mitteilte, waren am Montag der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt (CVN-71), zwei Kreuzer und drei Lenkwaffenzerstörer im Operationsgebiet der 7. US-Flotte eingetroffen. Am Mittwoch sei ein Marineverband um den Flugzeugträger USS Nimitz (CVN-68) in der Region hinzugekommen.

Die USS Ronald Reagan befindet sich samt Begleitschiffen bereits seit längerem in Japan. Offiziell sind die beiden weiteren Flugzeugträgerkampfgruppen hinzugekommen, um „Operationen zur Seesicherheit und zur Zusammenarbeit“ durchzuführen.

Diese Verstärkung erfolgte kurz vor der am 5. November beginnenden Reise von US-Präsident Donald Trump in die Region. Im Rahmen seiner neuntägigen Tour wird Trump unter anderem Südkorea und China besuchen. Zuvor hatten sich die USA und Nordkorea gegenseitig mit militärischer Gewalt gedroht.