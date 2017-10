Drogenmissbrauch in USA: Trump will Notstand ausrufen

„Das Opioid ist ein außerordentlicher Notfall“, sagte Trump am Mittwoch. „Nächste Woche werde ich den Notstand wegen Drogen ausrufen“.

Vor einer Woche habe der US-Präsident aber ebenso versprochen, „im Laufe einer Woche“ eine „wichtige Erklärung“ über Opioiden zu machen. Diese Ankündigung bezüglich der Opioiden-Krise werde in Amerika mit Spannung erwartet, aber selbst die hochrangigen Gesundheitsbehörden in Trumps Administration wissen nicht genau, worum es sich genau handeln werde.

„Wir haben keine Informationen, worum es sich in dieser Erklärung handeln werde, und deswegen kann ich sie nicht kommentieren“, sagte die Assistentin des Sekretärs des „Health and Human Services for mental health and substance use“, Elinore McCance-Katz, gegenüber der Zeitung „Politico“ am Mittwoch.

Der Konsum von Opioiden sei in den USA in den letzten 25 Jahren etwa um das Dreifache gestiegen. Die Opioiden, hauptsächlich verschriebene Schmerzmittel, Heroine und Fentanyl, lösen die meisten Drogenüberdosen aus. Die Ausrufung des Notstands soll es den Regierungsbeamten ermöglichen, die Drogenepidemie schneller zu bekämpfen.