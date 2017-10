Nato und Russland melden Bereitschaft zu gegenseitigen Briefings über Militärmanöver

Die Nato und Russland haben sich darauf verständigt, dass gegenseitige Briefings über bevorstehende Militärübungen nützlich sind. Darüber sprach Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einer Sitzung des Russland-Nato-Rates auf Botschafterebene in Brüssel.

Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Gespräche auch weiterhin geführt würden.

„Ich hoffe, dass wir diese Diskussionen in den nächsten Sitzungen des Russland-Nato-Rates fortsetzen werden“, so Stoltenberg.

Im April 2014 hatte die Nato die praktische Zusammenarbeit mit Russland wegen der Situation in der Ukraine auf Eis gelegt. Vom Sommer 2014 bis zum Sommer 2016 trat der Russland-Nato-Rat nicht zusammen. Seitdem fanden jedoch fünf Treffen auf Botschafterebene statt, darunter auch am 30. März und am 13. Juli 2017.

In der jüngsten Sitzung informierte die russische Seite die Allianz über die russisch-weißrussischen Militärübungen „Zapad 2017“, während die Nato ein Briefing über die Übungen „Trident Javelin“ abhielt.