Russisches Außenamt nennt EU Spitzenreiter bei Menschenrechtsverletzung

Das Außenministerium in Moskau hat die Europäische Union beschuldigt, in großem Stil Menschenrechte zu verletzen. Nach Einschätzung Anatoli Wiktorows, Beauftragter des russischen Außenministeriums für Menschenrechte und Demokratie, ist die EU in Sachen Menschenrechtsverletzungen sogar ein „Spitzenreiter“.