FBI-Archiv: USA planten B-Waffen gegen Kuba einzusetzen

Am Donnerstag sind erstmals etwa 3.000 Dokumente zum Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 offengelegt worden.

© REUTERS/ JFK Library/The White House/Robert Knudsen Trump öffnet geheime „JFK-Akten“ – Geheimdienste stoppten vollständige Offenlegung

Die US-Pläne bezüglich Kubas sind in einem Dokument über ein Treffen vom 6. September 1962 zu finden, meldet RIA Novosti am Sonntag. Dieses war der so genannten Operation „Mongoose“ gewidmet. Sie ist auch als „Das kubanische Projekt“ (The Cuban Project) bekannt. Das war der Deckname für eine Geheimoperation der CIA und anderer US-Behörden in den 60er Jahren, mit der Sturz die kubanische Revolutionsregierung gestürzt werden sollte.Marshall Carter, der damalige stellvertretende CIA-Direktor, soll bei diesem Treffen vorgeschlagen haben, „biologische Wirkstoffe zu verwenden, die als Substanzen natürlichen Ursprungs getarnt sind", um die Ernte auf Kuba zu vernichten.

"Carter wies auf die extreme Anfälligkeit einer solchen Operation und die entsetzlichen Konsequenzen hin, die entstehen, wenn etwas schief geht, vor allem wenn ein offensichtlicher Hinweis auf eine Beteiligung der USA aufkommen wird", heißt es in dem Dokument.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump verspricht Offenlegung aller Akten zum Kennedy-Attentat

McGeorge Bundy, Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Kennedy, soll die Anwesenden vor dem Einsatz von Chemikalien oder ähnlichen Substanzen gewarnt haben, wenn deren Verwendung nicht sicher verheimlicht werden könnte.

Das Dokument erwähnt auch einen Plan für einen „Angriff auf das sowjetische Personal, das sich auf dem Territorium von Kuba befindet". Weitere Details oder Erläuterungen zu diesem Plan seien nicht aufgeführt.