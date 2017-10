Russland wird Militärpräsenz in Syrien reduzieren – Medien

Russland wird möglicherweise seine militärische Anwesenheit in Syrien verringern, berichtet die russische Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf militärdiplomatische Quellen.

Syrische Armee befreit drei weitere Ortschaften in Provinz Hama

Demzufolge kontrollieren die syrischen Regierungstruppen rund 95 Prozent des Territoriums der Republik und brauchen solch eine starke russische Unterstützung für einen endgültigen Vorstoß auf die Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (auch IS / Daesh) nicht.

„Wenn der Plan erfüllt wird, bleiben in Syrien Truppen, die für den Schutz der Objekte in Hmeimim und Tartus notwendig sind sowie Einheiten der Militärpolizei und Militärberater. Laut den Quellen von ‚Kommersant‘ kann die gemischte Luftgruppe der russischen Luftstreitkräfte reduziert werden, aber die Luftabwehrsysteme, die russische Objekte decken, sollen in der Republik bleiben“, schreibt die Zeitung.

Vor Hintergrund des Syrien-Einsatzes: Russland festigt Positionen am Persischen Golf

Den Quellen zufolge sieht der Plan „eine teilhafte Reduktion der Technik in der gemischten Luftgruppe auf der Basis Hmeimim (Provinz Latakia) und die Verlegung eines Teils des Militärkontingents – darunter Ingenieure und Wartungspersonal – aus der Republik in die Orte des ständigen Dienstes“ vor. Die Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.

„Solche Entscheidungen werden nicht angekündigt“, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium bestehen keine Pläne zur Reduktion der russischen Militärpräsenz in Syrien.