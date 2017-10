USA kündigen Manöver der strategischen Atomstreitkräfte an

„Gemäß den Vorschriften des START-III-Vertrages (Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen – Anm. d. Red.) sollen die USA und Russland einander über große Atomtests informieren, deswegen ist Russland vorzeitig von dieser Übung in Kenntnis gesetzt worden“, so Maguiare.

Er fügte hinzu, dass beispielweise China, das auch über Atomwaffen verfügt, über sein Manöver nicht informiert habe, weil es kein entsprechendes Abkommen zwischen Washington und Peking gebe.

© Sputnik/ Verteidigungsministerium Russlands Atomwaffenübung: Putin startet persönlich vier Interkontinentalraketen

Der STRATCOM-Sprecher verwies darauf, dass das Manöver „Global Thunder“ jährlich stattfinde. Das Szenario der Übungen sieht demnach „unterschiedliche strategische Drohungen für unser Land“ vor und setzt dabei alle Möglichkeiten von STRATCOM unter der Teilnahme von Einheiten an unterschiedlichen Orten im Echtzeitmodus ein. Dabei sollten die Möglichkeiten von Weltraumkräften, Beobachtungs- und Aufklärungssystemen, Global-Strike-Systemen und Raketenabwehrsystemen sowie die Cyber-Möglichkeiten trainiert werden.

Diese Übungen werden Maguiare zufolge durchgeführt, um die Kräfte des US-Verteidigungsministeriums vorzubereiten und die gemeinsame operative Bereitschaft in allen Verantwortungsbereichen von STRATCOM mit besonderem Focus auf die Atombereitschaft zu bewerten. Damit könnten sich STRATCOM und seine Abteilungen darauf vorbereiten, einen Militärangriff auf die USA zu verhindern und bei Bedarf abzuwehren.

Am Donnerstag hatten die Strategischen Atomwaffenstreitkräfte in Russland geübt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte daran teilgenommen und nach Angaben des Kremls persönlich vier Interkontinentalraketen gestartet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau waren bei der Übung am Donnerstag eine land- und drei seegestützte ballistische Interkontinentalraketen ohne scharfen Sprengkopf gestartet, um die Steuerung der Strategischen Atomwaffenkräfte zu üben.