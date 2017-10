Hunger in Syrien? Armee stößt auf riesige Getreidelager des IS

Vor dem Hintergrund der Berichte über hungernde Zivilisten hat die syrische Armee in den befreiten Gebieten in Deir ez-Zor und Homs nach eigenen Angaben Tausende Tonnen Getreide und Mehl entdeckt, die die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) in den von ihr besetzten Städten geplündert haben soll.