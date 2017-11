Israel bietet syrischem Grenzdorf Schutz gegen Militante an

„Die Verteidigungsarmee Israels ist bereit, den Einwohnern des Dorfes Hadar zu helfen und eine Schadenszufügung bzw. eine Okkupation des Dorfes zu verhindern“, heißt es in einer Erklärung des israelischen Militärs.

Das Dorf wird von Drusen bewohnt, einer ethnischen Gruppe, deren Zehntausende Angehörige in Israel leben.

Wie das israelische Militär verlauten ließ, haben sich die Kampfaktivitäten in den letzten Stunden im Raum des Dorfes verstärkt. Aus diesem Grund berief Generalstabschef Gadi Eizenkot eine Eilsitzung ein, an der ranghohe Offiziere der Militäraufklärung und der an der Grenze zu Syrien stationierten Armeeverbände beteiligt waren.

„Erklärungen, wonach Israel bei den Kampfhandlungen an den Golanhöhen Teilnehmer am globalen Dschihad unterstütze, entbehren jeder Grundlage“, hieß es aus dem Pressedienst der Armee.

Israel deklariert Nichteinmischung in die Ereignisse in Syrien, räumt jedoch ein, dass es regelmäßig Militäroperationen in diesem Land durchführt. Die israelischen Behörden begründen ihr Vorgehen mit der Notwendigkeit, feindliche Kräfte, vor allem die Hisbollah-Mitglieder, daran zu hindern, in den Besitz von Massenvernichtungsmitteln bzw. modernen Waffen zu gelangen.

Die vom Iran begünstigte Bewegung der libanesischen Schiiten hatte in der Vergangenheit nicht nur einmal gegen Israel gekämpft und agiert heute auf der Seite von Präsident Baschar Assad in Syrien.