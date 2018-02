Lawrow: Assoziation der Krim-Freunde wird Beziehungen zum Westen verbessern

Eines der Ziele des internationalen Treffens in der Krim-Stadt Jalta ist laut dem Außenminister das Weiterreichen objektiver Informationen über das Leben auf der Halbinsel an ausländische Vertreter sowie die Stärkung der internationalen und außenwirtschaftlichen Verbindungen der Halbinsel.

„Ich bin mir sicher, dass die Resultate der Konferenz, einschließlich der Gründung der Internationalen Assoziation der Krim-Freunde, einen Beitrag zur Entfaltung des Investitionspotentials der Region bei ihrer Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern leisten wird“, erklärte Lawrow.

Das russische Außenministerium werde hierbei seine volle Unterstützung gewährleisten, hieß es weiter in der Begrüßungsrede von Lawrow bei der Konferenz „Russland, Krim und moderne internationale Beziehungen. Das Forum der Krim-Freunde“, deren Abschlussveranstaltung im legendären Liwadija-Palast, der Sommerresidenz des letzten russischen Zaren Nikolaus II, in der Krim-Stadt Jalta stattfand.

„In der gegenwärtigen Situation ist es kaum möglich, die Rolle der öffentlichen Diplomatie zu überschätzen, die sich dem Ausbau der Kontakte zwischen den Menschen, dem Verschwinden alter und der Prävention der Entstehung neuer Trennlinien verpflichtet“, betonte der russische Außenminister.

Am Montag haben Delegationen aus rund 30 Ländern der Welt im Liwadija-Palast die Internationale Assoziation der Krim-Freunde gegründet. Eines der wichtigsten Ziele der neuen Assoziation ist die Vermittlung der Legitimität des Krim-Referendums von 2014 und des Rechtes der Krim-Bevölkerung, ihr Schicksal eigenständig zu bestimmen, zur möglichst baldigen internationalen Anerkennung.

Erstmals findet in Jalta am sechsten und siebten November das sogenannte „Forum der Krim-Freunde“ im Rahmen der internationalen Konferenz „Russland, Krim und moderne internationale Beziehungen“ statt. An dem Forum nehmen rund 90 ausländische Gäste aus fast 30 Ländern teil. Ziel des Treffens war unter anderem die Gründung der „Assoziation der Krim-Freunde“. Auch soll an die westlichen Länder und die Weltöffentlichkeit ein Appell zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Krim und den Ländern der Welt gerichtet werden.