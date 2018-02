Offshore-Skandal um Paradise Papers: Droht Poroschenko Ermittlung?

Die Leiterin der Parlamentsfraktion der ukrainischen Partei „Batkiwschtschina“ („Vaterland“), Julia Timoschenko, hat gefordert, eine Ermittlung gegen den Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, einzuleiten, nachdem angeblich sein Name in neuen Enthüllungen zu Steueroasen, den so genannten „Paradise Papers“, aufgetaucht war.