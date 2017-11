Kiew sperrt russische Journalisten aus: „Um Geschehenes zu verhüllen“ – Lawrow

Die Ukraine will eine objektive Beleuchtung der Situation im Land verhindern, indem sie die Einreise für russische Journalisten sperrt. So kommentierte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag die Entscheidung ukrainischer Behörden, dem Journalist Sachar Winogradow von der Agentur RIA Novosti die Einfahrt zu verwehren.