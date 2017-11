Putin warnt Waffenhändler vor Deals in Krisengebieten

Krisengebiete sind für einige Waffenhändler zu einer Einnahmequelle geworden, was gegen völkerrechtliche Normen verstößt. Das erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau in einer Sitzung der Kommission für die militärtechnische Zusammenarbeit mit dem Ausland.

„Heute gelangen Waffen in die Hände sogenannter moderater Oppositioneller… und morgen sind sie bereits in den Händen von Radikalen und Terroristen. Es entsteht der Eindruck, dass Krisengebiete zu Orten geworden sind, wo einige Händler Profite aus ihren Waffengeschäften schlagen, wo es weit verzweigte graue Netze zur Lieferung von Waffen in Länder und Regionen mit instabiler militärpolitischer Lage gibt.“

© AP Photo/ J. Scott Applewhite Pentagon-Chef kommentiert russische Waffenlieferungen an Manila

Putin zufolge bleibt Moskau seinen Verpflichtungen zur Bekämpfung des Terrorismus treu und wählt verantwortungsvoll Kunden in seinem Waffengeschäft aus. „Russland verfolgt auch, wie die Abnehmer unsere Technik und Waffen nutzen.“

Der russische Präsident sagte ferner, dass das Auftragsbuch Russlands im Bereich der militärtechnischen Kooperation im Dreivierteljahr 2017 mit etwas mehr als 45 Milliarden US-Dollar gefüllt ist. „Laut Plänen soll Russland im scheidenden Jahr Waffen und Kriegsgerät im Gesamtwert von 15,3 Milliarden Dollar ausführen… Es kommt darauf an, die beschlossenen Pläne in vollem Umfang zu erfüllen und die Effektivität der Arbeit in militärtechnischem Bereich zu erhöhen.“ Dazu gehöre auch eine verstärkte Kontrolle über die Erfüllung der gegenüber den Kunden eingegangenen Vertragsverpflichtungen“, sagte Putin.