Geplanter US-Bann für RT: Moskau kündigt Gegenmaßnahmen für kommende Woche an

Ein Haushaltsentwurf des Pentagons sieht Einschränkungen für russische Medien in den USA vor, wobei der RT-Sender bereits im November sich zwingend als Auslandsagenten registrieren muss. Russlands Außenministeriumsprecherin Maria Sacharowa hat diesbezüglich nun Gegenmaßnahmen versprochen, auf die sich Washington nächste Woche gefasst machen muss.

„Wir haben tatsächlich bereits Gegenmaßnahmen auf Grundlage der russischen Gesetzgebung ausgearbeitet“, sagte die Sprecherin am Donnerstagabend in einer Fernsehsendung, die den geplanten US-Maßnahmen gewidmet war.

Eine „praktische Umsetzung“ dieser Gegenmaßnahmen soll in der kommenden Woche stattfinden.

Der Druck auf den RT-Fernsehsender durch das US-Justizministerium sei ein Versuch, auf einer gesetzlichen Grundlage, „Meinungsverschiedenheiten im Medienraum zu beseitigen“.

Zuvor war berichtet worden, dass der US-Senat in dem vereinbarten Entwurf des Militärhaushalts 2018 vorschlägt, die Verbreitung von „staatlichen russischen Video-Inhalten“ einzuschränken. Laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti planen die Verfasser des Dokuments anscheinend, kommerzielle Vertragsverpflichtungen zu verbieten, die die Aufnahme russischer TV-Sender in ihre Ausstrahlungsangebote vorsehen könnten.

Die USA versuchen, die Arbeit des russischen TV-Senders RT maximal zu erschweren. Anfang September hatte das US-Justizministerium RT America verpflichtet, sich als „ausländischer Agent" registrieren zu lassen. Zudem hatte der US-Kongress eine Ermittlung wegen des angeblichen russischen Eingriffs in die US-Wahlprozesse mit Hilfe von sozialen Netzwerken eingeleitet. Die RT-Chefin Margarita Simonjan sagte, RT werde in den USA einem beispiellosen Druck ausgesetzt. Am Donnerstag versprach sie, dagegen vor Gericht zu ziehen.