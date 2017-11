„Es gibt noch eine wichtige Sache: Wir geben den Ukrainern die ukrainische Sprache zurück – von Kindheit an“, sagte Poroschenko laut dem TV-Sender „112 Ukraina“ am Freitag bei einem Forum von Ortsgemeinden in Kiew.

„So schützen wir die nationalen Minderheiten. Auf Ukrainisch wird jeder Ukrainer sprechen. Möglichst sogar auf mehreren anderen Sprachen. Da gibt es keine Probleme.“

© Sputnik/ Natalja Seliwerstowa Kiew rutscht in Totalitarismus ab – Moskau

Ende September hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, betont, dass das in der Ukraine in Kraft getretene Bildungsgesetz gegen die grundlegenden Prinzipien der Dokumente der Uno, der OSZE und des Europarates verstoße.

Im September hatte die Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) einen Gesetzentwurf angenommen, mit dem radikale Veränderungen im Bildungssystem des Landes erfolgen sollen. Das neue Gesetz führt ein Verbot der Bildung in jeder Sprache außer Ukrainisch ein. Klassen mit Unterricht in den Sprachen der nationalen Minderheiten sollen nur noch bis 2020 in der Grundschule bestehen bleiben. Danach soll an allen Schulen nur noch in ukrainischer Sprache unterrichtet werden.