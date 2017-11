APEC-Gipfel: Kurze Verhandlungen zwischen Lawrow und Tillerson

Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Rex Tillerson, haben am Rande des Gipfeltreffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) im vietnamesischen Da Nang kurze Verhandlungen geführt, wie der Korrespondent der Agentur RIA Novosti berichtet.

APEC: Putin und Trump sprachen im Gehen miteinander

Die Präsidenten beider Länder sind indes noch nicht zu umfangreichen Gesprächen zusammengetroffen. Sie haben einander begrüßt und beim gemeinsamen Fotografieren am Freitag aktiv miteinander gesprochen.

Bei der Fotozeremonie standen Putin und Trump in der zweiten Reihe nebeneinander.

Am Samstag sind beide Präsidenten im Konferenzzentrum des Hotels „Intercontinental“ zur Teilnahme an der ersten Arbeitssitzung der APEC-Staatschefs eingetroffen und haben einander zur Begrüßung die Hände geschüttelt.