Der Vizechef des Staatsduma-Ausschusses für Nationalitäten, Ruslan Balbek, hat in einem Gespräch mit dem Fernsehsender RT Vermutungen geäußert, auf welche Weise die Ukraine den US-Inspektionsbesuch auf der Krim organisieren kann.

„Die Ukraine unternimmt erneut erfolglose Versuche, der Weltgesellschaft ihre mutmaßliche Kontrolle über die Halbinsel zu zeigen. Ohne ein russisches Visum werden die amerikanischen Inspekteuren aber nur Luftküsse über die Krim-Grenze schicken können. Die ukrainische Seite könnte für ihre US-Kollegen auch eine Krim-Reise im Format des virtuellen Modellierens oder quasi auf der Landkarte organisieren. Jene haben auch die Möglichkeit, ein russisches Visum zu beantragen und die Grenze der Halbinsel legal zu überschreiten, aber ich zweifle daran“, sagte Balbek.

Zuvor hatte Kiew angekündigt, dass ein multinationales Inspektionsteam, geführt von den USA, am Montag in die Ukraine komme, um die militärpolitische Situation in der zentralen und der südöstlichen Region des Landes, darunter auch auf der Krim, zu überprüfen. Der Vizepremier der Krim, Dmitri Polonski, hatte diese Ankündigung eine „kranke Fantasie“ Kiews genannt.