Hunderte Befürworter Saakaschwilis marschieren durch Kiew – VIDEO

Die Teilnehmer des Aufmarsches verlangen die Verabschiedung von zwei Gesetzen: über Amtsenthebung und über die Bildung eines Anti-Korruptions-Gerichts.

Laut dem Bericht haben sich an der als friedlich eingestuften Aktion etwa 400 Menschen beteiligt, darunter auch Saakaschwili selbst.

Die Teilnehmer des Aufmarsches hätten die Zeltstadt der Befürworter Saakaschwilis vor der Werchowna Rada erreicht, wo die Wetsche stattfinden werde, heißt es. Saakaschwili soll angekündigt haben, dass ein gewisser „Plan für weitere Aktionen“ dabei verkündet werde.

Seit dem 17. Oktober finden in der ukrainischen Hauptstadt Proteste mit jeweils Hunderten bis Tausenden Teilnehmern statt. Die Demonstranten fordern unter anderem Antikorruptionsgerichte und eine Wahlrechtsreform.Die wichtigste Persönlichkeit der Protestbewegung ist Saakaschwili, der von 2004 bis 2013 Georgiern regierte und nach Ende seiner Amtszeit — wegen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs — zuerst in die USA und dann in die Ukraine geflohen war.

Dort ernannte ihn Präsident Poroschenko 2015 zum Gouverneur der Schwarzmeerregion Odessa. Doch schon ein Jahr später trat Saakaschwili zurück und ging auf Konfrontationskurs zu Poroschenko, dem er Korruption vorwarf. Daraufhin wurde dem Politiker auch die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Sein Heimatland Georgien hatte Saakaschwli bereits 2015 ausgebürgert und zur Fahndung ausgeschrieben.