„Ab Neujahr ohne Poroschenko“: Saakaschwili macht Ukrainern kühnes Versprechen

Saakaschwili drohte auf Facebook damit, jeden Sonntag vor der Administration des Präsidenten „Schock“-Protestaktionen zu veranstalten.

„Zusammen werden wir die Informations-Blockade durchbrechen. Die Guillotine erwartet schon Poroschenkos Korruption“, schrieb Saakaschwili auf Facebook. „Heute haben wir gesehen, dass dieser Prozess nicht mehr zu stoppen ist! Wenn sie (die ukrainische Regierung – Anm. d. Red.) bis zum 3. Dezember nicht auf uns hören, werden wir das Neujahr bereits ohne sie feiern.“

Am vergangenen Sonntag nahmen Anhänger von Saakaschwili an einem „Marsch der Empörten“ in Kiew teil. Die Protestler forderten, bis zum 3. Dezember ein Gesetz über die Amtsenthebung des Staatspräsidenten zu verabschieden und ein Anti-Korruptionsgericht zu schaffen. Saakaschwili kündigte an, für einen „Umschwung im Bewusstsein der Menschen“ zu sorgen.