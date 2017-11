„Umstrittenes Territorium“: Kiew fordert von US-Zeitung Korrektur zur Krim

Ein Artikel der Zeitung „The New York Times“ (NYT) hat in Kiew für Empörung gesorgt: Das ukrainische Außenministerium hat laut seiner Sprecherin Marjana Beza vor, das Blatt um eine Korrektur in Bezug auf die Halbinsel Krim zu bitten, die in dem Beitrag als „umstrittenes Territorium“ bezeichnet wird.