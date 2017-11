„Stirn an Stirn gestoßen“: Lukaschenko spricht über Nato-Aktivierung

„Das, was an der Grenze zu Weißrussland vor sich geht, ist eine Spiegelung der Grenze zu Kaliningrad. Wir standen Stirn an Stirn mit der Nato-Aktivierung“, sagte Lukaschenko am Montag laut Sputnik Belarus bei einem Treffen mit dem Gouverneur der russischen Exklave Kaliningrad, Anton Alichanow, in Minsk.

„Ich kann nicht sagen, dass sie uns sehr lieben – weder Sie noch uns, Russland und Weißrussland “, so der Staatschef.

Zugleich sagte er, dass sich die Weißrussen und Russen ausschließlich aufeinander verlassen könnten, und versicherte Russland dabei, dass es Weißrussland stets vertrauen könne.

„Ich hoffe, dass wir auch weiterhin unsere Beziehungen gerade dahingehend ausbauen werden, dass wir nicht fremde Leute sind und dass wir ein gemeinsames Vaterland haben. Wir teilen Russland und Weißrussland nicht durch Grenzen, sondern versuchen, etwas Gemeinsames – den Unionsstaat – aufzubauen“, so Lukaschenko.

Alichanow stattet derzeit Weißrussland seinen ersten Besuch als Gouverneur ab.