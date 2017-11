Massiver Abzug der IS-Terroristen aus Abu Kamal – Russlands Militär zeigt FOTOs

>>>Das Verteidigungsministerium Russlands hatte zuvor wegen Nachlässigkeit eines zivilen Mitarbeiters unpassende Bilder zu diesem Material veröffentlicht. Die unten platzierten Bilder sind jetzt korrekt

„Auf den Aufnahmen, die am 9. November 2017 von russischen Drohnen gemacht wurden, ist fixiert, wie bewaffnete IS-Gruppierungen in kilometerlangen Kolonnen vor den Schlägen der russischen Luftwaffe und der syrischen Regierungstruppen fliehen und Abu Kamal in Richtung des Übergangs Wadi es-Sabha an der syrisch-irakischer Grenze verlassen“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Der Einsatz der syrischen Regierungsarmee bei der Unterstützung der russischen Luftwaffe zur Befreiung von Abu Kamal Ende voriger Woche habe Fakten einer direkten Kooperation zwischen den IS-Terroristen und der US-angeführten Koalition an den Tag gebracht.

Abu Kamal liegt in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor vor der Grenze zum Irak. Im September hatte die syrische Regierungsarmee die seit 2014 andauernde IS-Belagerung der gleichnamigen Provinzhauptstadt durchbrochen. In der vergangenen Woche wurden alle Dschihadisten aus der Stadt vertrieben.