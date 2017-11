„Telefon-Terror“ in Russland: Nun auch Putin betroffen

Die Anrufe seien unter anderem offenbar auch aus dem Ausland gemacht worden, so Peskow.

„Es sind etwa 60 Anrufe eingegangen, in denen man vor ungefähr 50 Sprengsätzen warnte, die an verschiedenen Stellen deponiert worden seien, darunter auch auf der Route der Wagenkolonne des Präsidenten“, sagte Peskow.

© Sputnik/ Igor Onutschin 2,3 Millionen Russen wegen Bombendrohungen evakuiert

Die Bombenalarme hätten sich jedoch nicht bestätigt: Es sei kein einziger Sprengsatz entdeckt worden. „Natürlich hat der Sicherheitsdienst alles getan, was in dieser Situation erforderlich war“, so der Sprecher weiter. Die „Telefon-Terroristen“ hätten den Terminplan des russischen Staatschefs in keiner Weise beeinflusst.

Putin hatte am vergangenen Freitag St. Petersburg besucht, wo er an einem kulturellen Forum teilnahm.

Russland ist seit September Ziel sogenannter „Telephon-Terroristen“: Innerhalb von zwei Monaten sind in 186 Städten mehr als 2,3 Millionen Menschen wegen falscher Bombendrohungen evakuiert worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB schätzte den durch diese anonymen Anrufe verursachten Schaden auf 150 Millionen Rubel.