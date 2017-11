Nach Gabriels Aussagen: Riad ruft seinen Botschafter zurück

Aus Protest gegen eine Erklärung von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zum Libanon hat Riad nun seinen Botschafter aus Berlin zu Konsultationen zurückgerufen und eine Protestnote an den deutschen Botschafter in Saudi-Arabien gerichtet. Das teilte am Samstag die Agentur SPA unter Verwies auf eine Quelle aus dem saudischen Außenministerium mit.

Wie es heißt, reagierte Riad somit auf die Äußerungen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bei einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Gebran Bassil am Donnerstag in Berlin.

Es geht insbesondere um Aussagen Gabriels, wonach der zurückgetretene libanesische Regierungschef Saad Hariri nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten werden dürfe.

Diese Aussagen rufen laut der Agentur „Befremden und Empörung“ hervor.

„Das Königreich betrachtet diese Erklärungen als spontan, die sich auf falsche Informationen stützen und zur Stabilität in der Region nicht beitragen“, heißt es.

Diese widerspiegelten nicht die Position der freundschaftlichen deutschen Regierung, die das Königreich für ihren zuverlässigen Partner im Krieg gegen den Terrorismus halte, so die Quelle.

Am 4. November hatte der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri in der saudischen Hauptstadt Riad seinen Rücktritt angekündigt. Er hat danach mehrmals versprochen, in den Libanon zurückzukehren – hält sich jedoch bisher in Saudi-Arabien auf.