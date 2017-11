Russische Botschaft in Damaskus unter Beschuss – USA blockieren UN-Presseerklärung

Die USA haben im UN-Sicherheitsrat die von Russland vorgeschlagene Erklärung über die jüngste Attacke auf die russische Botschaft in Damaskus blockiert, wie der Sprecher der russischen ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen, Fjodor Strschischowski, mitteilte.

Am Montag war mitgeteilt worden, dass Terroristen die russische Botschaft in Damaskus aus Minenwerfern beschossen hätten. Eine 122-Millimeter-Mine habe den Außenzaun der Botschaft getroffen. Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben.

„Das ist bereits ein erneuter, nicht der erste Versuch, wo die Chefs der sogenannten ,Koalitionʻ Doppelstandards in Bezug auf Terrorattacken demonstrieren, deren Ziele russische Auslandsinstitutionen sind“, so Strschischowski.

Damit reagierte er darauf, dass die amerikanische Delegation den von Russland vorgeschlagenen Entwurf einer Presseerklärung blockiert hat, in der die terroristische Attacke auf die russische Botschaft verurteilt wurde.

Er empfahl (den USA – Anm. d. Red.), „eine solche Beharrlichkeit im Kampf gegen bewaffnete Gruppierungen zu demonstrieren, die die Arbeit von Diplomaten gefährden“.

„Russland wird weiter gegen Terroristen in Syrien kämpfen und zur Förderung von Frieden und Sicherheit in Syrien beitragen“, sagte der Sprecher.

© AP Photo/ Frank Franklin II Reaktion von UN-Sicherheitsrat auf Botschafts-Beschuss in Damaskus empört Moskau

Zuvor hatte das russische Außenministerium diese Attacke als Provokation eingestuft, wobei es betonte, dass dies die Entschlossenheit Moskaus bei der vollständigen Vernichtung des Terroristen-Herdes in Syrien nicht beeinflussen werde.

„Wir hoffen, dass unsere in der syrischen Richtung so aktiven westlichen Kollegen im UN-Sicherheitsrat genug Courage haben, um nicht zu schweigen und eine entsprechende öffentliche Einschätzung des Vorfalls zu geben, durch den das Leben von russischen Diplomaten in Gefahr gewesen ist“, hieß es aus dem Außenministerium.