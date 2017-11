Iran nennt Grund für alle Streitigkeiten in Nahost

„Die Schlüsselerklärung der Liga hat keine Bedeutung und beinhaltet falsche Behauptungen. Gerade Saudi-Arabien ist Grund für die Verschärfung der Streitigkeiten in der Region“, sagte Ghasemi.

Dabei forderte er Riad auf, „den Druck auf Katar, Libanon und Bahrain zu stoppen“ und warf Saudi-Arabien die „Durchführung der Politik Israels in der Region“ vor.

Eine Sondersitzung der Arabischen Liga fand am Sonntag auf Initiative Saudi-Arabiens in Kairo statt. Zum Hauptthema wurde die „Einmischung“ des Iran in die Angelegenheiten der Länder der Region. Wie der Generalsekretär der Liga, Ahmed Aboul Gheit, nach der Sitzung äußerte, verurteilen die arabischen Länder „die unverhüllte Einmischung Teherans in die Angelegenheiten seiner Nachbarländer“. Die Arabische Liga werde die internationale Gemeinschaft über die „schreienden Verletzungen“ der Integrität der Staaten der Region durch Teheran informieren. Er drohte außerdem mit einer direkten Ansprache an den UN-Sicherheitsrat als nächstem Schritt.