Bloomberg spricht von Putin als „Energiezar der Welt“

Am 30. November findet die Opec-Sitzung in Wien statt, an der sich auch die Partnerstaaten, darunter Russland, beteiligen werden. Bei diesem Treffen dürfte die Allianz laut der Nachrichtenagentur Bloomberg das Ölförderlimit für ein weiteres Jahr verlängern, wobei Saudi-Arabien, der größte Ölproduzent weltweit, keine Hauptrolle mehr spielen wird.